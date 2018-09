PlayStation, annunciate le cuffie Gold bianche

Dalle pagine del blog ufficiale PlayStation, Sony ha annunciato una nuova versione total white delle cuffie wireless Gold, che saranno disponibili sul mercato a partire dal prossimo mese in Nord America e in Europa il 13 dicembre.

Le caratteristiche del modello classico saranno le stesse come sottolinea Sony “Stesso comfort e prestazioni migliorate per la nuova cuffia auricolare wireless Gold” .

In occasione del lancio del nuovo headset ci saranno anche due nuovi titoli che supporteranno la modalità audio personalizzata, attivabile sulle cuffie Gold e Platinum di Sony attraverso l’apposita applicazione.

Come sempre – si legge sul Blog PlayStation – è la connessione con i giochi a rendere le nostre cuffie eccezionali, e siamo felici di annunciare che diversi titoli supportano la modalità audio con l’apposita app per le nostre cuffie Gold e Platinum. Queste modalità audio, messe a punto dagli stessi sviluppatori, ti permettono di sperimentare il gioco come previsto dagli sviluppatori. Immergiti in giungle densamente popolate, mercati e centri urbani affollati, con Shadow of the Tomb Raider, o rivivi i suoni iconici dei regni dei draghi con Spyro Reignited Trilogy (in uscita il 13 novembre ndr).