PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di ottobre

Floriana Giambarresi,

Settembre è ormai vicino alla sua conclusione così Sony ha annunciato in via ufficiale quelli che saranno i giochi gratis disponibili a ottobre per gli abbonati al PlayStation Plus, che sono due per PS4, due per PS3 e due per PS Vita più un titolo bonus.

«Naturalmente non potevamo esimerci dall’offrire agli utenti di PlayStation Plus un assaggio della stagione in arrivo, quindi per metterti nel mood perfetto per Halloween, iniziamo ottobre con la celebre icona horror, nonché appassionato di suppellettili sportive, Jason Vorhees», apre così Sony l’annuncio sul blog PlayStation. Infatti, per festeggiare Halloween, PS Plus metterà a disposizione in download gratuito Friday the 13th: The Game per PS4, sviluppato da Gun Media: è un un fedele adattamento dell’iconica serie di film, in cui sette giovani liceali si trovano ad affrontare un folle killer solitario.

Il secondo gioco per la console di punta Sony è Laser League, un veloce titolo multiplayer competitivo in cui squadre da 2 o 3 giocatori si sfidano nel tentativo di eliminare gli avversari. A disposizione poi quattro giochi per PS Vita e PS4, tre dei quali scaricabili anche su PlayStation 4, che sono:

Knowledge is Power (PS Plus bonus – PlayLink)

Master Reboot (PS3)

The Bridge (PS3, PS4, PS Vita)

Rocketbirds 2: Evolution (PS Vita, PS4)

2064: Read Only Memories (PS Vita, PS4).

Il gioco bonus di PS Plus per il mese in arrivo è Sapere è Potere, definito da Sony come «il gioco perfetto per le notti che si allungano, riunisce fino a sei giocatori uno contro l’altro in una corsa verso la cima della Piramide del Sapere». I titoli saranno tutti disponibili per il download sul PlayStation Store a partire dal 2 ottobre, mentre quelli del mese di settembre non saranno più scaricabili gratis: si tratta di Destiny 2, God of War III Remastered, Here They Lie, Another World – 20th Anniversary Edition, QUBE Director’s Cut, Foul Play e Sparkle 2.