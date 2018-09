Red Dead Redemption 2 richiederà oltre 100GB

Marco Locatelli,

L’installazione di Red Dead Redemption 2 richiederà un quantitativo di memoria enorme sull’hard disk di PlayStation 4. La notizia non è così inaspettata se si considera la tradizione mastodontica delle opere targate Rockstar e alla luce dell’enormità di quanto mostrato sinora dai trailer, ma il secondo capitolo dell’action-adventure chiederà addirittura 105 GB, almeno su PlayStation 4.

L’informazione è arrivata grazie ad una immagine del bundle PlayStation 4 con Read Dead Redemption 2 fatta trapelare dal retailer americano Target. Se i possessori di PlayStation 4 “piangono”, di certo quelli di Xbox One non avranno molto da ridere poiché è assai probabile che anche sulla console Microsoft la dimensione occupata dal gioco sull’hard disk sarà simile.

L’immagine del negozio ha rivelato anche che Red Dead Online – la modalità online del gioco – supporterà fino a 32 giocatori, alzando leggermente il limite dei 30 giocatori imposto dal “collega” GTA Online.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 26 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non sia hanno informazioni sulla versione PC del gioco, anche se Rockstar Games non ha escluso in maniera categorica un possibile porting. Red Dead Online, invece, verrà rilasciato in versione beta pubblica solo a partire da novembre.

Molto curiosa, ma al tempo stesso indicativa sulla mole di dati contenuti nel gioco (e quindi dello spazio richiesto), la notizia di qualche giorno fa secondo la quale Red Dead Redemption 2 avrà 200 specie di animali diversi, inclusi uccelli e pesci, ognuno con un proprio comportamento e un modo di interagire con l’ambiente circostante.