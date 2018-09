Samsung inaugura il Mese della Sicurezza

Filippo Vendrame,

Samsung conferma il suo impegno verso la sicurezza, anche non solo digitale, inaugurando ad ottobre il “Mese della Sicurezza“. Durante il mese di ottobre che coincide con l’European Cyber Security Month, Samsung porterà avanti alcune iniziative in ambito della sicurezza. Per esempio, Protezione 24 Persona, una soluzione per la protezione della persona sviluppata in collaborazione con Sicuritalia oppure Samsung Security Days, per verificare lo stato di sicurezza digitale del proprio smartphone.

Per quanto riguarda, per esempio, il primo progetto menzionato, Samsung ha voluto guardare in senso più ampio alla sicurezza delle persone: di qui un nuovo progetto sviluppato in collaborazione con Sicuritalia, che ha l’obiettivo di rendere più sicura la vita di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale. Il progetto si è concretizzato con lo sviluppo e la realizzazione dell’app Sicuritalia Protezione24 Persona, grazie a cui gli smartphone Samsung possono trasformarsi in dispositivi di richiesta di soccorso. Per quanto riguarda, invece, Samsung Security Days, durante tutti i weekend di ottobre all’interno dei punti vendita aderenti e dal lunedì al venerdì presso i centri assistenza autorizzati, Samsung, attraverso i propri addetti alla vendita e promoter, offrirà ai propri clienti un servizio di controllo gratuito degli smartphone Galaxy per verificarne il livello di sicurezza e fornirà una serie di suggerimenti e accorgimenti per sfruttare al meglio tutte le funzioni di sicurezza del proprio dispositivo e ottimizzare le performance di utilizzo.

In particolare, il personale Samsung condividerà con i clienti una serie di consigli utili su come rendere più sicuri i propri dati sullo smartphone, come proteggere il proprio Galaxy, come effettuare pagamenti mobili riducendo tutti i rischi connessi e come far sì che l’utilizzo del proprio dispositivo possa impattare nel minor modo possibile anche sulla salute personale.

Non solo queste iniziative, comunque, perché durante il mese di ottobre, Samsung affronterà pure il delicato tema della sicurezza delle donne. Per questo motivo Samsung ha voluto manifestare tutto il proprio supporto stringendo una collaborazione con Doppia Difesa e Telefono Rosa, che si battono per la sicurezza delle donne. All’interno della collaborazione Samsung donerà l’accesso gratuito all’applicazione e dei dispositivi Samsung Galaxy da affidare alle loro associate.

Samsung non focalizzerà la sua attenzione solamente alla sicurezza digitale. La casa coreana, infatti, ha pensato anche alla sicurezza delle abitazioni. Proprio per questo motivo, nell’ambito dei Samsung Security Days, tutti coloro che acquisteranno un nuovo Samsung Galaxy, oltre ad avere consulenza in tema di sicurezza informatica, riceveranno in omaggio una Nilox Smart Security Camera, una telecamera WiFi completamente senza fili con un sensore volumetrico integrato, che provvede a segnalare via “notifica push”, mediante mail o tramite segnalazione acustica eventuali intrusioni di estranei in casa.

Le attività dei Samsung Security Days saranno disponibili anche per la clientela business, che avrà anche la possibilità di avere un trial della piattaforma Samsung Knox, la suite di soluzioni business basata sulla continua innovazione delle tecnologie di sicurezza applicate alla mobilità.