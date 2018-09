Vader Immortal: il lato oscuro su Oculus Quest

Visori per realtà virtuale in offerta

Marco Locatelli,

I fan di Guere Stellari e futuri possessori di Oculus Quest – il visore per la realtà virtuale standalone annunciato ieri sul palco dell’Oculus Connect 5 -avranno di che gioire.

Prossimamente, sul nuovo visore targato Facebook arriverà l’avventura in realtà virtuale Vader Immortal: A Star Wars VR Series, un’esperienza in realtà virtuale ad episodi del mondo di Guerre Stellari che, come suggerisce il nome, ruoterà attorno a Darth Vader che ne sarà l’indiscusso protagonista.

Durante il keynote dell’evento Oculus è stato mostrato solo un brevissimo trailer che non ha fornito molte informazioni, ma ha sicuramente acceso il cuore dei molti fan dell’universo sci-fi più seguito al mondo.

Da quello che sappiamo finora il giocatore sbarcherà su Mustafar, un pianeta vulcanico che ospita la tana di Vader (e già visto nel film Rogue One: A Star Wars Story). Sarà una serie di tre episodi scritta da David S. Goyer, il prolifico sceneggiatore (ma anche regista, produttore cinematografico e autore di fumetti) e che sta anche lavorando a The Secrets of the Empire, altra esperienza di Star Wars VR sviluppata da ILMxLAB e The Void.

Vader Immortal sarà inserito temporalmente tra gli eventi del film Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith e Rogue One: A Star Wars Story.

Siamo sempre ala ricerca di nuovi modi per esplorare l’universo di Star Wars – spiega Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm -. ILMxLAB è entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con David S. Goyer su un’esperienza dedicata a Guerre Stellari unica nel suo genere, che permetterà ai fan di esplorare la fiammeggiante fortezza di Darth Vader e impugnare una spada laser nella sua terra natia

Il primo episodio di Vader Immortal: A Star Wars VR Series sbarcherà su Oculus Quest nel 2019.