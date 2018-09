Windows 10, ancora nuovi aggiornamenti cumulativi

Filippo Vendrame,

In questo mese di settembre, Microsoft si sta dimostrando molto attivo nel correggere i problemi di Windows 10. Nella serata di ieri, la casa di Redmond ha rilasciato due nuovi aggiornamenti cumulativi per Windows 10 April 2018 Update e per Windows 10 Fall Creators Update. Gli update riportano i codici KB4458469 e KB4457136. In realtà, trattasi dei medesimi aggiornamenti cumulativi che la casa di Redmond aveva rilasciato alcuni giorni fa ma che, adesso, sono stati distribuiti nuovamente a casa di alcune soluzioni mancanti.

Le note di rilascio sono davvero importanti e mettono in evidenza, come l’altra volta, una lunghissima serie di correttivi e di ottimizzazioni. Microsoft ha lavorato davvero duramente per andare a rivolere diverse problematiche in molte diverse aree di Windows 10 con l’obiettivo di rendere la piattaforma sempre più stabile e priva di bug. Un lavoro certosino che sta ottenendo ottimi risultati visto che sempre più persone ed aziende hanno deciso di abbracciare Windows 10 tanto che oggi, il sistema operativo, è presente su oltre 700 milioni di dispositivi.

Vista la vastità dell’aggiornamento, l’invito è quello di scaricarlo e di installarlo quanto prima per poter applicare tutti i correttivi che Microsoft ha sviluppato per il suo sistema operativo. L’operazione può essere portata a termine attraverso il consueto canale di Windows Update. Al termine dell’installazione, Windows 10 chiederà di essere riavviato per rendere effettive le modifiche.

Si ricorda che le vere novità funzionali arriveranno solamente con Windows 10 October 2018 Update il cui debutto potrebbe essere questione solamente di pochi giorni.

Il prossimo 2 ottobre, inoltre, Microsoft terrà un nuovo evento in cui si parlerà anche di Windows 10 e potrebbe essere l’occasione di dare uno sguardo al futuro di questo sistema operativo.