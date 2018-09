Consumer Reports promuove i Surface Laptop

Filippo Vendrame,

Consumer Reports è tornata nuovamente a promuovere ed a consigliare l’acquisto dei Surface Laptop. Circa un anno fa, infatti, Consumer Reports aveva deciso di “bocciare” i Surface di Microsoft evidenziando un tasso di affidabilità inferiore alla media del mercato. All’epoca, infatti, Consumer Reports aveva evidenziato che a seguito di un sondaggio condotto su di un campione di 90 mila proprietari dei prodotti Surface, ben il 25% di loro aveva evidenziato di aver avuto problemi entro il secondo anno di vita del dispositivo.

Una media di problematiche troppo alta che aveva fatto propendere per la “bocciatura” dei Surface. Una posizione che aveva aperto, all’epoca, un mare di polemiche. Tuttavia, oggi le cose sono cambiate sensibilmente. Una nuova indagine condotta da Consumer Reports ha evidenziato la crescente soddisfazione dei possessori dei Surface che oggi è rientrata nella media. Proprio per questo, l’organizzazione americana ha deciso di promuovere i Surface Laptop e quasi tutti i più recenti dispositivi della linea Surface, consigliandone l’acquisto. La promozione, oltre ai Surface Laptop, riguarda anche i Surface Pro 2017 e i Surface Book 2.

C’è però un grande escluso e cioè il più recente Surface Go che è stato bocciato da Consumer Reports. Questa volta l’affidabilità non è il problema visto che questo dispositivo è sul mercato da pochissimi mesi. Il problema riguarda, invece, le prestazioni.

L’organizzazione americana, infatti, mette in evidenza le scarse prestazioni dei processori dei Surface Go. Per Consumer Reports, le prestazioni dei processori sono molto importanti per valutare la bontà di un prodotto e che, quindi, non può promuovere un prodotto che abbia delle evidenti lacune in tal senso.