Kena Mobile, SIM con logo 4G in distribuzione

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha iniziato a distribuire ai nuovi clienti SIM con il logo 4G. L’indiscrezione arriva da MondoMobileWeb che ha condiviso anche la foto delle nuove SIM dell’operatore virtuale. Trattasi di una novità molto importante che conferma che molto presto Kena Mobile inizierà ad offrire l’accesso alla rete 4G a tutti i suoi clienti.

Come noto, passate ed insistenti indiscrezioni affermavano che l’accesso alla rete 4G sarebbe stato concesso dal 20 settembre. Infatti, l’operatore virtuale aveva aggiornato le Condizioni Generali di Contratto aggiungendo una nota proprio sull’LTE, affermando che proprio dal 20 settembre i suoi clienti avrebbero dovuto approvare il nuovo Contratto. Da qui l’idea che il 4G avrebbe potuto debuttare proprio il 20 di settembre. Così, purtroppo, non è accaduto ed è stato lo stesso operatore virtuale ad evidenziare, poi, che l’approvazione delle nuove Condizioni Generali di Contratto e l’apertura dell’accesso alla rete 4G non erano in alcun modo correlate.

Kena Mobile, comunque, ha sempre confermato che il 4G arriverà anche se non esiste una data certa. Queste nuove SIM, però, farebbero pensare che l’apertura della rete 4G a tutti i clienti potrebbe non essere poi così lontana nel tempo.

In ogni caso, i clienti di Kena Mobile non dovranno cambiare la loro SIM per accedere in futuro alla rete 4G. Queste nuove SIM con il logo 4G differiscono, dalle precedenti, solo dal punto di vista estetico. Tutte le SIM 128K sono abilitate al 4G. Solo le vecchissime SIM 64K non lo sono.

Non rimane, dunque, che attendere che l’operatore virtuale apra l’accesso alla rete 4G. Si ricorda, infine, che Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati.