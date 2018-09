Microsoft, cosa aspettarsi dall’evento Surface

Filippo Vendrame,

Il 2 ottobre, Microsoft terrà un evento dedicato ai suoi prodotti della linea Surface. La casa di Redmond non ha fatto trapelare nemmeno un piccolo indizio su quello che presenterà tra una manciata di giorni. Tuttavia, da alcuni attenti analisti sono emerse alcune indiscrezioni che aiutano a comprendere meglio cosa la casa di Redmond porterà sul palco. Le novità più importanti dovrebbero arrivare dai nuovi Surface Laptop e Surface Pro.

Secondo più fonti, Microsoft avrebbe deciso di aggiornare il loro hardware per rendere questi prodotti maggiormente competitivi sul mercato visto che adottano processori oramai obsoleti. Non si tratterebbe, però, di un rifacimento totale di questi prodotti ma solo di un aggiornamento tecnico con l’introduzione dei processori Intel Core di ottava generazione. Niente stravolgimenti, dunque, ma solamente affinamenti tecnici. Un Surface Pro tutto nuovo, infatti, sarebbe atteso solo per il prossimo anno.

Molto probabile che la casa di Redmond porti anche la variante LTE del suo Surface Go, già annunciata al momento della presentazione di questo piccolo 2-in-1 ma non ancora commercializzata.

Meno probabile ma non escluso che Microsoft porti anche un aggiornamento tecnico del suo Surface Studio. Effettivamente, di recente sono usciti i primi Benchmark di una nuova versione di questo prodotto. Quanto emerso, dunque, farebbe propendere per l’idea che un Surface Studio 2 possa essere effettivamente annunciato il prossimo 2 di ottobre.

Sicuramente Microsoft non porterà sul palco il più volte chiacchierano Surface Andromedra e nemmeno un Surface Book 3. Ci potrebbe essere, comunque, anche qualche sorpresa. Per esempio, l’appuntamento del 2 ottobre potrebbe essere la vetrina perfetta per annunciare nuovi smart speaker con Cortana a bordo.

L’evento, dunque, potrebbe essere molto interessante sul fronte hardware. Tuttavia, Microsoft non dovrebbe presentare solamente nuovi Surface. La casa di Redmond dovrebbe parlare anche di Windows 10, mostrando una serie di demo di nuove funzionalità in arrivo.