Xiaomi Redmi Note 6 Pro, notch e quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato in Thailandia un nuovo modello della serie Redmi. Si tratta del Redmi Note 6 Pro, successore del Redmi Note 5 Pro svelato a metà febbraio. Rispetto al predecessore ci sono due principali differenze, ovvero la diagonale dello schermo e una seconda fotocamera frontale. Lo smartphone potrebbe arrivare in Italia come Redmi Note 6.

Il Redmi Note 6 Pro possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 6,26 pollici con risoluzione full HD+ (2280×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19:9. Nonostante l’incremento della diagonale, le dimensioni complessive sono simili, in quanto la cornice superiore è stata sostituita da un notch abbastanza largo che ospita le due fotocamere frontali, per le quali il produttore cinese ha scelto sensori da 20 e 2 megapixel. Tra le funzionalità IA ci sono Portrait Mode e Smart Beauty.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 636, 3/4/6 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La doppia fotocamera posteriore, posizionata in verticale nell’angolo superiore sinistro, ha sensori da 12 e 5 megapixel, obiettivo principale con apertura f/1.9, autofocus Dual Pixel e stabilizzazione elettronica delle immagini. Gli utenti possono sfruttare il riconoscimento automatico della scena e sei effetti bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE con supporto dual SIM. Sul retro è presente il lettore di impronte digitali. Lo sblocco dello smartphone è possibile anche con il riconoscimento facciale (Face Unlock). Il jack audio da 3,5 millimetri è sul bordo superiore, mentre la ricarica della batteria da 4.000 mAh avviene tramite porta micro USB 2.0.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.6. Nel corso delle prossime settimane verrà rilasciato l’aggiornamento alla MIUI 10. Il Redmi Note 6 Pro sarà disponibile in tre colori: nero, blu e oro rosa. Il prezzo della versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage è 6.990 Baht, pari a circa 186,00 euro tasse escluse.