Buone nuove per i possessori di televisori con risoluzione Ultra HD: Rai ha annunciato che le partite di Champions League disponibili su Tivùsat (canale 210) potranno essere viste anche in 4K!

A dare l’annuncio ci ha pensato il sito web di Tivùsat dove, accanto a un’immagine per pubblicizzare le nuove puntate di Ulisse a risoluzione Ultra, figurava un po’ a sorpresa quella dedicata alla Coppa europea più prestigiosa del gioco del calcio. In molti ci speravano, ma finora non ne avevamo conferma. Una postilla va a precisare che non è ancora stato stabilito quale sarà il calendario delle partite disponibili, ma spulciando quello dei match trasmessi in chiaro da Rai sembrerebbe che possa essere Napoli – Liverpool, il 3 ottobre.

Per chi non lo sapesse, in accordo con SKY Italia, Rai ha ottenuto i diritti per trasmettere la miglior partita del mercoledì sera con protagonista una squadra italiana. Sono sei (uno già disputato in realtà) i match di Champions League in chiaro sull’emittente televisiva: Real Madrid-Roma (19 settembre), Napoli-Liverpool (3 ottobre), Barcellona-Inter (24 ottobre), Juventus-Manchester United (7 novembre), Tottenham-Inter (28 novembre) e Young Boys-Juventus (12 dicembre). Insomma, vedere giocare Cristiano Ronaldo è un piacere per gli occhi, ma vederlo giocare in 4K lo è ancor di più!

Al momento non è chiaro se la prima partita in 4K sia quella di dopodomani oppure se bisognerà aspettare quella del 24 ottobre. Rai trasmetterà in 4K anche la nuova stagione de I Medici, ma questo era un po’ più prevedibile visto che già la prima era stata trasmessa in risoluzione Ultra HD due anni fa. A questo punto, è consigliabile tenere gli occhi gli puntati sul sito ufficiale di Tivusat per saperne di più, qualora venissero forniti nuovi aggiornamenti.