HP reinventa il PC con il nuovo Spectre Folio

Luca Colantuoni,

HP reinventa il PC. Questo è il titolo scelto dal produttore statunitense per il comunicato stampa che introduce il nuovo Spectre Folio. Il dispositivo è infatti diverso da qualsiasi notebook presente sul mercato, non solo per quanto riguarda il design, ma anche per i materiali utilizzati. Lo Spectre Folio è il primo convertibile al mondo rivestito in pelle.

Come ogni convertibile è possibile utilizzare varie modalità, sfruttando la naturale flessibilità delle pelle e alcuni magneti posizionati in maniera strategica. La modalità laptop è quella predefinita quando il notebook viene aperto. La cerniera, fissata alla base e dietro lo schermo, permette di spostare quest’ultimo in avanti (modalità tent) e mantenerlo inclinato tra la tastiera e il touchpad in vetro. La modalità tablet, infine, si ottiene sovrapponendo il display sulla tastiera. Ciò permette di usare comodamente la stilo Digital Pen in dotazione.

Lo “scheletro” dello Spectre Folio è in magnesio, mentre la tastiera retroilluminata è in alluminio. La pelle che avvolge il convertibile sarà disponibile in due colori: Cognac Brown e Bordeaux Burgundy. Il dispositivo verrà offerto in diverse configurazioni con schermo touch da 13,3 pollici (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass, processori Intel Core i5-8200Y e Core i7-8500Y, 8 GB di RAM e SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB. Gli utenti potranno scegliere anche versioni con 16 GB di RAM, SSD da 2 TB e schermo con risoluzione 4K.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2 e LTE con supporto dual SIM. Sono inoltre presenti quattro altoparlanti Bang & Olufsen, webcam IR full HD, due porte Thunderbolt 3, una porta USB 3.1 Type-C e una porta USB 3.1 Gen 2 Type-A. L’autonomia massima è 19 ore per il modello con Core i5, 17 ore per la versione con Core i7 e 13 ore per la versione con chip LTE.

I prezzi sono 1.299 dollari (Core i5), 1.399 dollari (Core i7) e 1.499 dollari (Core i7 e LTE). Lo Spectre Folio con pelle Cognac Brown sarà disponibile il 29 ottobre negli Stati Uniti, mentre il modello Bordeaux Burgundy arriverà a dicembre. Non è noto se e quando il convertibile verrà distribuito in Europa.