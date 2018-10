LG V40 ThinQ, nuove informazioni sulle fotocamere

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano ha confermato una delle peculiarità del V40 ThinQ, ovvero la presenza di cinque fotocamere. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter un’immagine che indica in dettaglio gli obiettivi delle tre fotocamere posteriori e delle due fotocamere frontali. Il nuovo top di gamma verrà annunciato a New York il 3 ottobre e a Seul il giorno successivo. LG dovrebbe inoltre presentare uno smartwatch con Wear OS.

Come è ormai noto le tre fotocamere posteriori sono posizionate in orizzontale e alla destra del modulo c’è il flash LED. L’obiettivo standard con apertura f/1.5 (a destra) verrebbe abbinato al sensore da 16 megapixel. La fotocamera al centro avrebbe invece un sensore da 12 megapixel e un obiettivo super grandangolare con apertura f/1.9. Per la terza fotocamera (a sinistra) si prevedono infine un sensore da 8 megapixel e un teleobiettivo con apertura f/2.4 o zoom ottico 2x. La doppia fotocamera frontale dovrebbe invece avere sensori da 8 megapixel abbinati ad obiettivi standard e grandangolare.

Per quanto riguarda le altre specifiche non ci sono novità. In base alle indiscrezioni più recenti, il V40 ThinQ avrà uno schermo OLED da 6,4 pollici con notch, risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e rapporto di aspetto 19,5:9, processore octa core Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali sul retro, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo Boombox, Quad DAC Hi-Fi e batteria da 3.300 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Ai pulsanti tradizionali per accessione e volume, LG aggiungerà un pulsante dedicato per Google Assistant, come sul G7 ThinQ, che permetterà di attivare l’assistente personale e sfruttare comandi vocali personalizzati. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate online nel corso dei prossimi giorni.