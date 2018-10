Nuovo Chromecast già in vendita da Best Buy

Marco Locatelli,

Il velo di Google sulle novità che verranno presentate all’evento fissato per il 9 ottobre sembra essere sempre meno “coprente”. Su Reddit, infatti, l’utente GroveStreetHomie ha pubblicato l’immagine della terza generazione di Chromecast, acquistato da Best Buy.

Il prodotto, che non è ancora stato annunciato da bigG e doveva appunto essere svelato all’evento in programma martedì prossimo, molto probabilmente a fianco di altri dispositivi di cui si è parlato tantissimo (sia per quanto riguarda il design che l’hardware) in questi giorni: gli smartphone Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL.

Come già accaduto altre volte, Best Buy aveva messo erroneamente (i commessi non hanno riconosciuto l’articolo) in vendita il prodotto targato Google prima del suo annuncio ufficiale. Andando nello specifico del prodotto, sembra di trovarci di fronte ad una sorta di restyling del modello del 2015 più che di un device totalmente rivisto.

Google Chromecast si presenta con lo stesso design a forma di disco, ma leggermente più spesso e con una scocca opaca rispetto al modello di tre anni fa che era, invece, totalmente lucido. Il logo Chrome è stato sostituito dalla G di Google.

Anche dal punto di vista hardware non sembrano esserci sostanziali novità: sbirciando il numero del modello è possibile leggere il codice NC2-6A5, lo stesso del Chromecast del 2015. Sempre su Reddit, un altro utente ha confermato la notizia pubblicando il prodotto che torreggia sugli scaffali dei negozi di Best Buy e rivelando che il prezzo è di 35 dollari e la risoluzione supportata è di 1080p.

GroveStreetHomie ha acquistato il nuovo Chromecsat pensando di trovarsi di fronte ad una sorta di nuova edizione del Chromecsat Ultra. Ma così, evidentemente, non è stato e l’utente si è portato a casa la terza generazione del dongle di bigG.