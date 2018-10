Red Dead Redemption 2, il secondo video gameplay

Marco Locatelli,

Come antiicpato nella notizia di poche ore fa, l’ambiziosissimo Red Dead Redemption 2 questo pomeriggio si è mostrato in un nuovo video gameplay (lo potete vedere a questo link) che ha dettagliato diversi aspetti che saranno presenti nell’open world firmato Rockstar Games.

In questa seconda parte di video gameplay (che segue il primo rilasciato lo scorso agosto) gli sviluppatori mostrano infatti tutte le attività illecite a cui si possono dedicare Arthur e la banda di Van der Linde: il giocatore potrà dunque assaltare treni, scontrarsi con bande e banditi rivali, seminare uomini di legge e molto altro, in un mondo di gioco coinvolgente, brulicante di vita ed estremamente pericoloso.

Il video di oggi mostra anche il nuovo sistema del Dead Eye, che permetterà di rallentare il tempo, marcare i bersagli e di visualizzare i punti deboli degli avversari. Potrà essere usato quanto e quando si vorrà.

La parte finale del video mostra inoltre le tante attività collaterali possibili, come decidere cosa vestirsi, mangiare, radersi, lavarsi (oppure no), ma anche andare a pesca, giocare a carte, ballare con dolci donzelle, scatenare risse, dare la caccia ai ricercati, affrontare duelli, tagliare la legna, scoprire tanti segreti e molto altro ancora.

Il video mostra anche alcune sequenze di gioco con l’inedita visuale in prima persona, oppure con punto di vista cinematografica, quest’ultimo studiato per rendere ancora più spettacolare l’esperienza di gioco e valorizzare i bellissimi e selvaggi panorami dell’America di frontiera.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 26 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non sia hanno informazioni sulla versione PC del gioco, anche se Rockstar Games non ha escluso in maniera categorica un possibile porting. Red Dead Online, invece, verrà rilasciato in versione beta pubblica solo a partire da novembre.