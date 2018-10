Red Dead Redemption 2, oggi pomeriggio nuovo video

Marco Locatelli,

Dopo quello mostrato ad inizio agosto, Rockstar Games ha deciso di deliziare i fan con un nuovo video gameplay di Red Dead Redemption 2 che permetterà di scoprire le tante caratteristiche del nuovo titolo di avventura in uscita tra poche settimane sugli scaffali dei negozi italiani.

Il colosso dell’intrattenimento ha annunciato su Twitter che il secondo video dedicato alla giocabilità verrà pubblicato oggi alle ore 15.00 e mostrerà nel dettaglio le missioni, le attività, le bande nemiche, le rapine, l’evoluzione del nuovo sistema di mira Dead Eye e tanto altro ancora.

È di pochi giorni fa la notizia secondo la quale l’installazione di Red Dead Redemption 2 richiederà un quantitativo di memoria enorme sull’hard disk di PlayStation 4, precisamente 105GB.

Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile sugli scaffali dei negozi a partire dal 26 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non sia hanno informazioni sulla versione PC del gioco, anche se Rockstar Games non ha escluso in maniera categorica un possibile porting. Red Dead Online, invece, verrà rilasciato in versione beta pubblica solo a partire da novembre.