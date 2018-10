Samsung Galaxy A6s invece di Samsung Galaxy P30?

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolano voci sul Galaxy P30, uno smartphone di fascia media che Samsung dovrebbe annunciare entro il mese di ottobre. Trapelano ora nuove indiscrezioni che smentiscono le precedenti. Il nome del nuovo dispositivo dovrebbe essere Galaxy A6s e probabilmente non avrà un lettore di impronte digitali in-display come finora ipotizzato.

Il CEO di Samsung Mobile, DJ Koh, aveva illustrato la nuova strategia aziendale che prevede l’introduzione di tecnologie innovative con i futuri smartphone di fascia media. Il Galaxy A7, ad esempio, possiede tre fotocamere posteriori, mentre il Galaxy A9s (noto finora come Galaxy A9 o A9 Pro o A9 Star) potrebbe avere quattro fotocamere posteriori. Le voci sul Galaxy A6s sembrano invece errate, in quanto il dispositivo dovrebbe avere un tradizionale lettore di impronte digitali sul retro, come si può vedere nel render pubblicato dal sito All About Samsung.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore octa core Snapdragon 660 o 670, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. La doppia fotocamera posteriore, di cui non si conoscono le specifiche, verrà posizionata in verticale nell’angolo superiore sinistro, un layout scelto anche per i futuri modelli della serie Galaxy A. Non mancherà sicuramente il noto Infinity Display di tipo AMOLED, ma il vetro non sarà curvo ai lati. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 8.1 Oreo.

I nomi degli smartphone potrebbero variare in base al paese. Non è chiaro al momento se Galaxy A6s e Galaxy A9s sono quelli scelti per il mercato europeo. L’annuncio dei due dispositivi è previsto per l’11 ottobre. Samsung potrebbe svelare un terzo modello, forse la variante Plus del Galaxy A6s con schermo più grande.