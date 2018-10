Surface Laptop 2 e Pro 6, niente porte USB-C

Filippo Vendrame,

Il 2 ottobre, Microsoft terrà un evento hardware dedicato al mondo Surface. Secondo tutte le più recenti indiscrezioni, in questo evento la casa di Redmond porterà un aggiornamento hardware dei suoi attuali Surface Laptop e Surface Pro. Nello specifico dovrebbero essere presentati i Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, sebbene i nomi siano, al momento, provvisori. Un nuovo leak su questi prodotti affermerebbe, però, che Microsoft abbia deciso di non includere una porta USB-C.

WinFuture riferisce, infatti, che i Surface Laptop 2 e i Surface Pro Pro 6 disporrebbero della dotazione di porte standard già presente sugli attuali modelli e cioè di una porta USB, di una mini DisplayPort e del Surface Connector. Se quanto affermato dal sito tedesco corrispondesse a verità, significherebbe che la casa di Redmond porterà dei nuovi modelli aggiornati con il minimo necessario per mantenerli competitivi sul mercato. Inoltre, quanto affermato corrisponderebbe a tutte quelle piccole indiscrezioni che erano emerse nei giorni passati. Tuttavia, la scelta di Microsoft apparirebbe davvero incomprensibile.

Le porte USB-C sono, oggi, un must per i nuovi prodotti e la società le ha già inserite sia sui Surface Book 2 che sui recenti Surface Go. La fonte afferma, inoltre, che il modello base del nuovo Surface Laptop 2 sarà dotato di 8 GB di RAM, di un processore Intel Core i5 e di 128 GB di storage SSD. La declinazione base del Surface Pro 6, invece, adotterà 4 GB di RAM e un processore Intel Core m3.

Microsoft, inoltre, proporrà questi nuovi prodotti in una variante cromatica inedita di colore nero che, però, dovrebbe essere disponibile solo per le declinazioni di fascia alta.

All’evento di Microsoft mancano meno di 2 giorni e quindi tra non molte ore sarà possibile scoprire davvero cosa la casa di Redmond ha in serbo per i suoi clienti.