TIM SuperGiga & Chat Mese, 20 Giga a 10 euro

Filippo Vendrame,

TIM SuperGiga & Chat Mese è una nuova opzione tariffaria che TIM ha deciso di offrire a tutti i suoi clienti ricaricabili, sia ai vecchi che ai nuovi. Nello specifico, questa nuova offerta prevede 10 GB di traffico Internet 4G e la possibilità di poter navigare su tutte le più popolari applicazioni di chat senza consumare il traffico a disposizione (Whatsapp, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat e WeChat). Il tutto a 10 euro al mese.

Tuttavia, dopo aver attivato TIM SuperGiga & Chat Mese, racandosi su TIM Party, sarà possibile ottenere 10 GB extra di traffico aggiuntivo senza dover mettere ulteriormente mano al portafogli. In questo modo sarà possibile avere, complessivamente, ben 20 GB di traffico Internet 4G e traffico illimitato sulle app di chat a 10 euro al mese. I 10 GB extra ottenuti attraverso TIM Party hanno la priorità rispetto a quelli contenuti all’interno dell’offerta principale.

In caso i clienti di TIM decidessero di disattivare TIM SuperGiga & Chat Mese, i 10 GB extra si disattiveranno automaticamente. L’eventuale traffico dati non consumato andrà perso. Il traffico generato è consumato a scatti anticipati di 1KB e la navigazione attraverso hotspot è inclusa. TIM SuperGiga & Chat Mese può essere utilizzata per navigare anche in Europa in roaming ma per un massimo di 4 GB al mese.

In caso di esaurimento dei 10 o dei 20 GB a disposizione, la navigazione si interromperà sino al rinnovo successivo a meno che i clienti TIM non decidano di attivare qualche ulteriore opzione dati.

A TIM SuperGiga & Chat Mese può essere abbinato un Modem 4G per poter concedere l’accesso ad Internet in mobilità a tutti i propri dispositivi. Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito dell’operatore.