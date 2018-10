Assassin’s Creed Odyssey giocabile su Chrome

Marco Locatelli,

Annuncio bomba oggi per gli appassionati del gaming su PC. Un po’ a sorpresa, nella giornata di ieri, Google ha annunciato una partnership con Ubisoft che permetterà di giocare ad Assassin’s Creed Odyssey su PC, in streaming, direttamente sul browser web Chrome.

Proprio così, lo stesso giorno (5 ottobre) in cui il nuovo capitolo dell’assassino Ubisoft – quest’anno ambientato nell’Antica Grecia – sbarcherà su PlayStation 4, Xbox One e PC sarà possibile giocarlo anche in streaming su Google Chrome, quindi senza disporre di una macchina da gioco particolarmente prestante.

Purtroppo non proprio tutti i videogiocatori potranno provare Assassin’s Creed Odyssey su Chrome, ma solamente un numero limitato di persone che si sono iscritte al programma Project Stream, la nova piattaforma di game streaming sviluppata dal colosso di Mountain View.

Per mettere in mostra le potenzialità di questa nuova soluzione di gaming, Google ha presentato proprio ieri una demo di Assassin’s Creed Odyssey in grado di girare su Chrome in maniera assolutamente fluida, con un frame rate di 60 e una risoluzione di 1080p.

Come spesso accade, però, si tratta si una possibilità che al momento è solo appannaggio degli USA, unico territorio dove le iscrizioni per l’anteprima di Project Stream saranno attive, a partire dal 5 ottobre, proprio il giorno di uscita di Assassin’s Creed Odyssey. Per poter giocare senza problemi con Project Stream Google chiede una connessione stabile da 25 mega almeno, un computer con installata una versione recente di Google, un account Google e Ubisoft e possibilmente anche un gamepad.

Assassin’s Creed Odyssey in streaming non solo su Google Chrome: Ubisoft sta infatti collaborando con Nintendo per portare il gioco anche su Nintendo Switch, in Giappone.