Harry Potter, emerge il video di un misterioso RPG

Matteo Tontini,

Nelle scorse ore è trapelato in rete un video tratto da un gioco, non annunciato, ambientato nell’universo di Harry Potter. Stando a quello che possiamo vedere dalle immagini, sembrerebbe un action RPG in terza persona che porta il giocatore in una versione quasi ottocentesca del mondo del maghetto inglese.

Il leak arriva nel momento in cui JK Rowling, autrice dei romanzi, sta espandendo il franchise: la saga di “Animali fantastici e dove trovarli” ha dato vita a una nuova serie di film prequel nel 2016 (la seconda pellicola arriverà il prossimo novembre), e uno spettacolo teatrale incentrato sui figli dei protagonisti è pronto per debuttare a Londra.

Il gioco preso in esame, che pare sia in fase di sviluppo presso Avalanche Software (da non confondere con gli Avalanche Studios di Just Cause), potrebbe dunque essere il prossimo colpo di questo universo magico.

Warner Bros., società proprietaria di Avalanche Software, detiene attualmente i diritti per sviluppare giochi basati sul franchise di Harry Potter, e ha già distribuito il free-to-play Hogwarts Mystery per dispositivi mobile qualche mese fa. Inoltre, l’anno scorso Avalanche aveva pubblicato un annuncio di lavoro per uno sceneggiatore con “una profonda conoscenza della cultura britannica”, per impiegarlo su un gioco di ruolo con “storytelling ramificato”. Il discorso fila, insomma.

Il progetto non ancora annunciato sembrerebbe essere stato già visionato da un focus group negli Stati Uniti e, secondo quanto riportato, consentirebbe al giocatore di scegliere otto tipologie diverse di mago, se far parte dei buoni o dei cattivi e di personalizzare il proprio personaggio grazie a una schermata di editing. Non c’è alcuna garanzia che il titolo mostrato in questo filmato possa essere pubblicato, e a dirla tutta non si sa neppure se sia reale o una bufala; ma se tutto ciò fosse vero, potrebbe essere il gioco che i fan del franchise stavano aspettando da anni.