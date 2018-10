Kena 6,90: 50 Giga, 1500 minti e 30 SMS

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha lanciato la nuova tariffa “Kena 6,90“. Trattasi di una nuova soluzione che prevede 50 GB di traffico Internet, 1500 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 30 SMS. Il tutto a 6,90 euro al mese come fa ben intuire il suo nome. I più attenti alle offerte di Kena Mobile si accorgeranno che questa nuova tariffa altro non è che la vecchia Kena Summer che è stata prorogata e a cui è stato modificato il nome.

Kena 6,90 offre chiamate senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione, SMS verso tutti e Giga a scatti anticipati di 1 KB. L’offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e per chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro operatore. Per questa offerta è previsto un costo di attivazione di 8 euro. Il costo per la SIM è di 5 euro. Per la tariffazione dei minuti, degli SMS e dei dati eccedenti le soglie comprese nell’offerta si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena, a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Da evidenziare che Kena 6,90 prevede ancora connettività 3G. Nonostante l’operatore virtuale abbia più volte confermato che in futuro offrirà l’accesso alla rete 4G, ancora non sono state comunicate date certe.

La nuova tariffa Kena 6,90 può essere richiesta ed attivata nei punti vendita dell’operatore, tramite il Servizio Clienti 181, online o attraverso l’app ufficiale.

Kena Mobile, si ricorda, si appoggia alla rete mobile di TIM per i suoi servizi voce e dati. Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.