Koch Media non mancherà a Milan Games Week 2018

Matteo Tontini,

Coloro che si faranno un giretto nel capoluogo lombardo in occasione di Milan Games Week 2018, potrebbero fermarsi al padiglione 8 per dare un’occhiata alle proposte di Koch Media. La filiale italiana del Gruppo europeo leader nella produzione e distribuzione di prodotti per l’intrattenimento digitale non mancherà all’appello, dal 5 al 7 ottobre.

La società porterà in fiera giochi molto attesi come Metro Exodus, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 22 febbraio, e RIDE 3, nuovo titolo di punta di Milestone.

La gamma di giochi messi a disposizione da Koch Media non si limita chiaramente a questi: i presenti potranno mettere alla prova la loro abilità in Shadow of the Tomb Raider, ultimo capitolo della nuova trilogia dedicata all’archeologa più famosa del settore, fare un giro sulle velocissime vetture di F1 2018, o vestire i panni di Kenshiro in Fist of the North Star: Lost Paradise, titolo disponibile da oggi (2 ottobre).

Non rimarranno a bocca asciutta i fan di Kingdom Hearts: in anteprima esclusiva presso lo stand Sony Interactive Entertainment, sarà infatti possibile provare una demo giocabile del terzo attesissimo capitolo, prendendo ancora una volta il controllo di Sora, Pippo e Paperino a zonzo per i mondi Disney. Tra le ambientazioni esplorabili nel nuovo gioco, ricordiamo, ci saranno quelle di Toy Story, Rapunzel, Big Hero 6 e Monsters & Co.; sarà persino possibile farsi un selfie nell’incredibile camera di Andy di Toy Story, ricostruita nei minimi dettagli. Un appuntamento imperdibile insomma, non solo perché Koch Media presenterà in fiera un buon numero di giochi, ma anche perché i fan italiani potranno finalmente mettere le mani sul fantomatico Kingdom Hearts III, atteso da oltre 10 anni!