Microsoft conferma il ritorno del Surface Nero

Filippo Vendrame,

Microsoft ha confermato ufficiosamente che lancerà un Surface di colore nero. La casa di Redmond, infatti, ha accidentalmente confermato il prossimo lancio di questa nuova colorazione. All’interno del programma dedicato ad un evento Surface che si terrà in Nuova Zelanda il prossimo 16 di ottobre, la società ha messo nero su bianco la prossima disponibilità di questa nuova colorazione. Accortasi dell’errore, la casa di Redmond ha poi rimosso rapidamente questo documento ma oramai era già tardi in quanto la notizia aveva già fatto il giro della rete. All’interno di questo documento Microsoft non ha specificato quali saranno i modelli che disporranno di questa colorazione nera ma recenti indiscrezioni spiegavano che sia il prossimo Surface Laptop 2 che il nuovo Surface Pro 6 o come saranno chiamati ufficialmente dalla società, nelle varianti di fascia alta, dovrebbero disporre di questa speciale tinta.

Non è, comunque, la prima volta che Microsoft sceglie di adottare questa colorazione. Il primo Surface, ben 6 anni fa, fu lanciato in una variante nera. I nuovi modelli, dunque, dovrebbero fare un tuffo nel passato e abbracciare questa tonalità. Stanotte, la casa di Redmond terrà l’evento dedicato ai nuovi Surface e sarà l’occasione per scoprirne tutti i segreti. Tuttavia, le più recenti indiscrezioni affermano che l’evento non proporrà nulla di particolarmente inedito. I nuovi Surface Laptop e Surface Pro dovrebbero caratterizzarsi solamente per un aggiornamento lato processore con l’adozione delle CPU Intel di ottava generazione.

Possibile ma non probabile che Microsoft presenti anche un aggiornamento del Surface Studio ma ben difficilmente l’evento proporrà prodotti davvero nuovi. Accanto ai nuovi Surface, comunque, la casa di Redmond dovrebbe parlare anche dell’evoluzione di Windows 10, forse comunicando la data del debutto ufficiale di Windows 10 October 2018 Update.