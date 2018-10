Milan Games Week, PlayStation protagonista

Marco Locatelli,

Mancano davvero pochi giorni dall’apertura della più importante fiera italiana dedicata ai videogiochi, la Milan Games Week, che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre negli spazi di Fiera Milano Rho. Fra i tanti colossi dell’intrattenimento videoludico presenti anche Sony, che nel padiglione 8 con un’area di 1.200 mq offrirà ai tanti appassionati numero contenuti esclusivi.

I fan del mondo PlayStation avranno l’opportunità di giocare ai recenti Marvel’s Spider-Man e Gran Turismo Sport, ma anche provare titoli non ancora usciti come Days Gone e Dreams. Non mancheranno i giochi per tutta la famiglia della serie PlayLink, Scimpazziamo e Sapere e Potere: I Decenni (in arrivo il 14 novembre) e alcuni dei più recenti titoli per PlayStation VR, come ASTRO BOT: Rescue Mission (disponibile dal 3 ottobre), Déraciné (disponibile dal 6 novembre) e un’anteprima dell’adrenalinico sparatutto Blood & Truth.

Lo Stand PlayStation ospiterà naturalmente un’ampia varietà di titoli di terze parti: da NBA 2K19 (2K) a Ace Combat 7 Skies Unknown (BANDAI NAMCO Entertainment Europe) giocabile in VR, da Resident Evil 2 e Resident Evil 7 biohazard (Capcom) a EA SPORTS FIFA 19 (Electronic Arts), passando per Kingdom Hearts III (Square Enix), Hitman 2 e Lego DC Super-Villains (Warner Bros. Entertainment).

Anche gli amanti della pallacanestro avranno di che gioire: sabato 6 ottobre, alle ore 17.00, sarà possibile incontrare alcuni giocatori della Olimpia Milano grazie alla partnership tra NBA 2K19 e il team di basket milanese. Non solo: i cestisti si offriranno di giocare qualche partita a NBA 2K19 contro i loro fan. Domenica,invece, a partire dalle ore 12.30 ospiti nell’area Teatro Charlie Cox e Erik Oleson, rispettivamente attore protagonista e showrunner della serie originale Netflix Marvel’s Daredevil.

Da Daredevil a Maccio Capatonda, che sempre domenica dalle ore 14.00 parteciperà ad un meetgreet con i membri della community PlayStation raccontando il dietro le quinte e le curiosità della sua nuova serie tv “The Generi”, in onda su Now TV. Tutti gli interventi di cui sopra saranno visibili anche in streaming sul canale ufficiale YouTube di PlayStation Italia.

E ci sarà spazio anche per un po’ di sana competizione. Milan Games Week sarà infatti teatro delle ultime fasi del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, il primo torneo italiano di e-Sport dedicato a Gran Turismo Sport, lanciato da SIE Italia in collaborazione con Mercedes-Benz Italia. Venerdì 5 e sabato 6 ottobre, presso l’ESL Arena (Padiglione 16), avranno luogo i Last Chance Qualifier, che garantiranno ai primi due classificati l’accesso diretto all’evento finale dal vivo, la Finalissima di domenica 7 ottobre, in cui sfideranno altri dieci giocatori per un montepremi di oltre 7mila euro.