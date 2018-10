Tesla, vola la produzione della Model 3

Filippo Vendrame,

Buone notizie per Tesla e soprattutto per Elon Musk che sta ancora affrontando i problemi con la SEC americana, l’equivalente della consob italiana. La società americana ha, infatti, condiviso ufficialmente i numeri della Model 3 del trimestre appena concluso evidenziando di aver raggiunto il traguardo di produzione che si era prefissata. Nel trimestre, infatti, Tesla ha costruito ben 53.239 Model 3, cioè quasi il doppio di quanto prodotto nel trimestre precedente. Complessivamente, il costruttore americano ha ottenuto un trimestre record con 83.500 vetture consegnate di cui 55.400 Model 3.

Ciò significa che Tesla ha venduto, in un trimestre, oltre l’80% delle auto vendute nell’intero 2017. La società di Elon Musk, dunque, ha centrato l’obiettivo di produzione della piccola Model 3, un traguardo che molti analisti attendevano con ansia. Tesla, infatti, aveva promesso un livello di produzione delle Model 3 compreso tra le 50 mila e le 55 mila unità ed il risultato ufficializzato dalla società potrà far tirare un sospiro di sollievo a molti investitori. Questo risultato, infatti, dimostra che Tesla è in grado di reggere tassi di produzione molto elevati e, quindi, di poter soddisfare l’alta domanda di questo modello di auto elettrica.

Sebbene Tesla sarà chiamata ad un ulteriore sforzo per migliorare ulteriormente i tassi di produzione della Model 3, i gravi problemi di assemblaggio dei primi tempi sono, fortunatamente, un lontano ricordo. Il prossimo traguardo dovrà essere quello delle 6 mila auto prodotte a settimana.

La Model 3 è la chiave per raggiungere l’obiettivo di redditività per Tesla e i numeri condivisi oggi fanno capire che il traguardo potrebbe non essere così lontano. La Tesla Model 3 si appresterà, molto presto, a debuttare anche in Europa e la notizia che le fabbriche sono, adesso, in grado di garantire alti tassi di produzione fa ben sperare per i molti europei che hanno prenotato questo modello di auto.

La Tesla Model 3 sarà una delle protagoniste del Salone dell’auto di Parigi.