TIM, le offerte operator attack di ottobre

Filippo Vendrame,

TIM, per questo mese di ottobre, rivede le sue offerte operator attack, cioè quelle speciali tariffe che potranno essere attivate solo da una ristretta cerchia di nuovi clienti che porteranno il loro numero da precisi operatori. Per questo inizio del mese di ottobre, le offerte operator attack di TIM sono: TIM 7 ExtraGo New 30GB, TIM Titanium 20GB e TIM Deca Go 20GB.

Nello specifico, TIM 7 ExtraGo New 30GB offre ai sottoscrittori chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali oltre a 30 GB di traffico Internet 4G. Questa tariffa è rivolta ai nuovi clienti che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Il tutto a 7 euro al mese. La seconda speciale tariffa, TIM Titanium 20GB, invece, propone ai clienti chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali oltre a 20 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 9,99 euro al mese. Questa tariffa è rivolta a tutti coloro che portano il loro numero da Wind, Tre e da qualsiasi operatore nazionale ad eccezione di Vodafone.

Infine, TIM Deca Go 20GB propone chiamate illimitate verso tutti oltre a 20 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 12 euro al mese. Attivabile da chi arriva da un qualsiasi operatore italiano, viene particolarmente offerta da chi porta il numero da Vodafone.

Chi aderirà ad una di queste nuove offerte presso i negozi TIM ufficiali che le propongono, dovrà pagare anche il costo della SIM (10 euro) oltre ai costi di attivazione pari a 12 euro se si mantiene il numero attivo almeno per 24 mesi. Opzionalmente, queste speciali offerte operator attack possono essere attivate anche attraverso il servizio “Passa a TIM con Operatore” presente sul sito ufficiale di TIM. In questo caso, il costo d’attivazione cala a 9 euro. Il costo della SIM, invece, comprensivo di spedizione è di 25 euro con 20 euro di credito incluso.