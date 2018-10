Cos’è Grow with Google Milano

Antonino Caffo,

Si parla spesso di competenze digitali, di digital transformation, dei talenti ricercati dalle aziende. Ma dove si pesca, che tipo di formazione serve e come porsi all’attenzione degli head hunter? Lo scopo di Grow with Google Milano è proprio questo: offrire fino al 7 ottobre una serie di seminari e incontri gratuiti, nella capitale lombarda, per far conoscere alle organizzazioni le skill più importanti all’interno del panorama digital, per eccellere in vari contesti di riferimento imprenditoriali.

L’era odierna non riesce a fornire un quadro completo di come approcciare il business, che è sempre più impregnato di bit e piattaforme liquide. Una mancanza a cui Google tenta di porre rimedio, seppur temporaneo, con un digital check-up, una sorta di analisi del proprio profilo, sia individuale che aziendale, che permette di ottenere suggerimenti dagli esperti e avviare una strategia di successo.

Gli imprenditori locali, che prenderanno parte ai corsi, potranno acquisire le competenze concrete, volte ad esempio a creare un sito web, posizionarsi sulle mappe online, avviare un e-commerce, utilizzare gli strumenti di promozione anche in ambito mobile.

Grow with Google Milano ospita al suo interno anche un percorso di arte digitale, declinato in Milano Città d’Arte. Cittadini, turisti e appassionati potranno ammirare opere digitalizzate in maniera interattiva. Queste sono localizzate in 15 musei milanesi, gli stessi che hanno fatto il loro debutto sulla piattaforma online Google Arts&Culture.

In questo modo, utenti da tutto il mondo avranno l’opportunità di vidualizzare le opere di oltre 80 mostre, per più di 3.000 immagini in alta risoluzione. Allo stesso modo, i musei lombardi sbarcano su Street View: si va dalle merlate del Castello Sforzesco, all’Hangar Bicocca con l’installazione permanente site-specific i Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer.