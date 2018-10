Hyperloop, ecco la capsula del viaggio supersonico

Antonino Caffo,

Durante una cerimonia di inaugurazione a Puerto de Santa Maria, in Spagna, Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT/HTT) ha rivelato la capsula per passeggeri Hyperloop in scala reale. L’evento è stato organizzato principalmente per celebrare il quinto anniversario di fondazione di HTT ma l’interesse maggiore è ricaduto, ovviamente, sulla cabina che trasporterà i passeggeri alla velocità ultrasonica.

Chiamata Quintero One, e costruita in larga parte con il Vibranium, uno speciale materiale a doppio strato, la capsula verrà inviata al centro di ricerca e sviluppo di HTT a Tolosa, per essere testata sui circuiti della compagnia. La cabina è stata realizzata in collaborazione con Airtificial nel sud della Spagna, azienda nata dopo l’unione di Carbures e la società di ingegneria Inypsa, già all’opera per Airbus, Boeing e altri. Il design di Quintero One è invece frutto di PriestmanGoode, che ha vinto un Gold Award ai London Design Awards nel 2017. Le specifiche della capsula sono le seguenti:

Lunghezza: 32 metri

32 metri Lunghezza della cabina interna: 15 metri

15 metri Peso: 5.000 kg

Lavorando insieme agli ingegneri di HyperloopTT, siamo orgogliosi di aver contribuito in maniera fondamentale all’uso di materiali intelligenti nei trasporti e nella produzione. Oggi abbiamo presentato un nuovo tipo di trasporto costruito con un’alta percentuale di materiale composito, il che rende la capsula HyperloopTT probabilmente il mezzo di trasporto più sicuro al mondo – sono le parole di Rafael Contreras, Fondatore e Presidente di Airtificial.

Vale la pena ricordare che HyperloopTT fa parte del portfolio di Digital Magics, incubatore di startup digitali italiano, che ha tra i fondatori Bibop Gresta, cofondatore e presidente di HyperloopTT. Lo stesso Digital Magics ha investito 320 mila euro in Jumpstarter, piattaforma di crowdsourcing che detiene il 93,57% di HyperloopTT, dal quale è nato il materiale Vibranium, di cui è composta la capsula.