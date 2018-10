iOS 12.1: arrivano più di 70 nuove emoji

Marco Grigis,

Dal pavone al canguro, passando per una salutare lattuga, un coloratissimo pappagallo e una gustosa cupcake: con iOS 12.1, Apple introdurrà oltre 70 nuove emoji per i suoi utenti. È quanto si apprende dall’ultima beta del sistema operativo, consegnata nella giornata di ieri agli sviluppatori, e probabilmente in arrivo nelle mani dei consumatori finali entro la fine di ottobre.

Sebbene gran parte di queste emoji siano state presentate nel mese di luglio, in occasione del World Emoji Day, Apple ha deciso di non includerle nella primissima release di iOS 12. Con la nuova beta di iOS 12.1 consegnata ai developer, però, le nuove faccine hanno fatto finalmente la loro apparizione, rispecchiando alla perfezione le specifiche già approvate di Unicode 11.

Tra le novità degne di nota, controlli più estesi per la descrizione dell’appartenenza etnica, dell’età e delle caratteristiche fisiche, con la possibilità di scegliere con più precisione il tono della pelle e il colore dei capelli, incluso il rosso e il grigio. Dopodiché, spazio a nuovissimi personaggi e altrettanti oggetti di uso quotidiano, nonché animali, dolci, segnali stradali e molto altro. ancora.

Arriva la faccina congelata, per indicare la sensazione di freddo, così come una nuova emoji per i compleanni e le feste, un rinnovato volto innamorato, nonché il simbolo dell’infinito e un amuleto. Maggiormente incluso anche il regno animale, con l’apparizione del pavone, del canguro, del pappagallo, del cigno e dell’aragosta, a cui si aggiunge un comparto food completamente rinnovato con il mango, la lattuga, torte e tortini e molto altro ancora.

L’aggiornamento a iOS 12.1 sarà offerto agli utenti finali probabilmente entro la fine del mese: i possessori di un device Apple potranno sfruttare le emoji sin da subito per le loro comunicazioni. È però necessario sottolineare come, sebbene codificate universalmente, affinché i propri contatti possano visualizzarle su piattaforme diverse da iOS servirà che i singoli produttori di terze parti abbiano già adottato Unicode 11.

Galleria di immagini: iOS 12, le foto