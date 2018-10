KLM, controllo del bagaglio a mano su Messenger

Filippo Vendrame,

KLM porta la realtà aumentata (AR) per la verifica delle corrette dimensioni del proprio bagaglio a mano all’interno dell’applicazione Messenger. All’inizio dell’anno, Facebook aveva annunciato di aver reso disponibile in versione beta la realtà aumentata all’interno della sua applicazione Messenger. La compagnia aerea KLM ha deciso, dunque, di approfittare di questa nuova opportunità per creare un’esperienza con la realtà aumentata su Messenger dedicata ai suoi clienti.

Questa opportunità, però, non è disponibile per tutti coloro che utilizzano l’app Messenger ma solo per chi possiede un iPhone dalla versione 6S in su. Sfruttare questa nuova funzionalità di valore aggiunto messa a disposizione da KLM è davvero molto semplice. Il controllo del bagaglio a mano avviene grazie alla visualizzazione di una valigia trasparente virtuale che deve essere posizionata sulla propria valigia reale per riscontrare se le dimensioni sono appropriate. Il tutto, dunque, in maniera molto semplice e rapida. Un piccolo servizio in più, quindi, da offrire ai propri clienti che stanno per prendere il volo e desiderano capire se il proprio bagaglio rispetta le regole della compagnia.

Rendendo disponibile il controllo del bagaglio a mano su Messenger, KLM sta compiendo un ulteriore passo avanti nell’offerta di servizi digitali. Con questo servizio, i passeggeri possono, a colpo d’occhio, controllare se il bagaglio a mano rientra nelle dimensioni corrette. Il servizio su Messenger, è ora disponibile per tutti i passeggeri KLM che siano in aeroporto, in viaggio o a casa. Vogliamo continuare ad essere pionieri dell’innovazione nell’interesse dei nostri passeggeri.

Per provare questo nuovo servizio basato sulla realtà aumentata, è sufficiente collegarsi a KLM su Messenger. Il controllo del bagaglio a mano con AR, si trova nella sezione Plan & Book dell’applicazione.