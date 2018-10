Microsoft Your Phone, le app Android su Windows 10

Filippo Vendrame,

Durante l’evento in cui Microsoft ha annunciato l’arrivo di Windows 10 October 2018 Update, la casa di Redmond ha focalizzato la sua attenzione su alcune nuove funzionalità del nuovo aggiornamento di Windows 10 ed in particolare sull’applicazione “Your Phone“. Trattasi di un’app con funzioni di mirroring che permetterà di collegare in maniera ancora più stretta uno smartphone ed un PC Windows 10. Non è la prima volta che Microsoft ha parlato di questa funzionalità ma l’evento è stato l’occasione per condividere ulteriori dettagli.

L’app Your Phone sembra essere un passo significativo nel contribuire a collegare Windows 10 ad un ecosistema mobile dopo la scomparsa di Windows Phone anche se, al momento, funziona bene solo con Android per via delle ben note limitazioni di iOS. Ad oggi, l’app offre ancora solo alcune funzionalità di base come la possibilità di sincronizzare le foto e gli SMS tra smartphone e PC ma in futuro arriveranno molte altre possibilità. In particolare, l’obiettivo è quello di arrivare a poter effettuare un mirror di ogni applicazione Android per poterla utilizzarla sui PC Windows 10. La casa di Redmond non ha condiviso alcuna tempistica sugli step evolutivi dell’app Your Phone ma appare chiaro che trattasi di un progetto in cui crede molto.

Non è chiaro, invece, quale sarà l’evoluzione dell’app per i dispositivi iOS. Al momento, chi possiede un iPhone potrà trasferire le pagine web dallo smartphone al PC per poter continuare a navigare senza interruzioni ma nulla di più.

L’app Your Phone, comunque, è solo all’inizio del suo sviluppo e Microsoft sembrare avere le idee chiare sul suo futuro. Con la morte di Windows Phone, questo progetto per la casa di Redmond è il solo modo di poter offrire una maggiore e più completa integrazione del mondo mobile con il suo ecosistema Windows 10.