Windows 10 October 2018 Update è arrivato

Filippo Vendrame,

Windows 10 October Update è finalmente arrivato. Microsoft ha annunciato l’inizio ufficiale del rollout del nuovo grande aggiornamento funzionale di Windows 10. Dopo mesi di duro lavoro e grazie al contributo degli Insider che hanno testato le novità sviluppate dal gigante del software, Windows 10 October 2018 Update è finalmente pronto. Sono tantissime le novità funzionali che la casa di Redmond ha sviluppato per i suoi utenti.

Windows 10 October 2018 Update, le novità

Tra le principali novità che gli utenti potranno toccare con mano si evidenzia l’app Your Phone che permette di connettersi direttamente con il proprio smartphone per accedere a messaggi di testo, foto e notifiche. Microsoft ha, inoltre, allargato la funzionalità “Timeline” non solo ai PC Windows 10 ma anche ai telefoni per trovare i file e i siti web che si stavano utilizzando sugli smartphone.

Da evidenziare anche la nuova app Microsoft To-Do che permette di creare facilmente elenchi di cose da fare. Arriva anche la nuova app Snip & Sketch che permette di scattare più agevolmente gli screenshot dei PC. Tante anche le novità per il browser Edge che è stato affinato per migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso. Microsoft ha, inoltre, portato la sua ben nota e famosa tastiera SwiftKey in Windows 10. Anche Cortana ha ricevuto diversi affinamenti. File Explorer, adesso, dispone anche di un tema scuro. Microsoft ha, inoltre, introdotto nuovi elementi di Fluent Design in moltissime nuove app e parti del sistema operativo.

Presenti anche diverse novità per la Windows Mixed Reality. L’elenco degli affinamenti e delle novità che introduce Windows 10 October 2018 Update è davvero lunghissimo e per i curiosi il suggerimento è quello di recarsi sulla pagina ufficiale di Microsoft dedicata all’aggiornamento dove è possibile trovare ogni dettagli dell’update.

Windows 10 October 2018 Update, come ottenerlo

Microsoft vuole essere sicuro di offrire la migliore esperienza di aggiornamento possibile per i suoi utenti. Come per Windows 10 April 2018 Update, la casa di Redmond utilizzerà un sistema di machine learning per identificare i dispositivi pronti per l’aggiornamento in modo da distribuirlo nel migliore dei modi.

Gli utenti Windows 10, dunque, non dovranno fare nulla ed attendere che il loro PC notifichi la disponibilità dell’update che poi potrà essere installato attraverso Windows Update. Il rollout, in tal senso, inizierà dal prossimo 9 ottobre.

Gli utenti esperti, invece, possono già forzare il download e l’installazione di Windows 10 October 2018 Update. Tutto quello che gli utenti dovranno fare sarà forzare una verifica degli aggiornamenti attraverso Windows Update. Tuttavia, sempre sfruttando il machine learning, Microsoft potrebbe limitare l’installazione manuale dell’update per quei PC che potrebbero presentare problemi di compatibilità.