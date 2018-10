Verifica dei bagagli con la realtà aumentata

Filippo Vendrame,

eDreams ODIGEO ha lanciato un nuovo servizio dedicato a tutti i suoi clienti. Una delle realtà più importanti operanti nel mercato dei viaggi online ha reso disponibile, all’interno della sua applicazione ufficiale, una nuova funzionalità che permette di verificare, attraverso la realtà aumentata, se il bagaglio a mano rispetta gli standard e le regole della compagnia aerea. Questo strumento è stato sviluppato per essere totalmente personalizzabile in quanto utilizza automaticamente i dettagli della prenotazione di ciascun cliente, inclusa la compagnia aerea con cui viaggia.

Questo utilizzo strumento, offerto senza alcun costo aggiuntivo, copre l’80% dei voli venduti su eDreams ODIGEO, ed è disponibile su dispositivi con sistemi operativi iOS a patto di avere la versione 11 o successiva. Questo scanner per la realtà aumentata è un’altra aggiunta alla gamma di funzionalità uniche delle app mobile per i 4 marchi leader: eDreams, GO Voyages, Opodo e Travellink, che sono già tra le applicazioni di viaggio più apprezzate dagli utenti, con un punteggio medio di 4,5 su 5. Questa novità è stata progettata per rendere meno stressante il viaggio, soprattutto nei momenti che precedono la partenza.

Questo nuovo servizio, presente all’interno dell’app e completamente gratuito, è un altro passo verso il nostro obiettivo: offrire ai nostri clienti il viaggio più semplice e piacevole possibile, e senza seccature. Lo scanner a realtà aumentata fa risparmiare tempo ai viaggiatori, e diminuisce lo stress causato dai preparativi per la partenza. Questa novità si aggiunge alle molteplici funzionalità già presenti tra le nostre app, insieme ad altri servizi gratuiti come le notifiche sullo stato dei voli in tempo reale e lo scanner per le carte di credito. Ogni giorno, infatti, il team di eDreams ODIGEO si impegna per mettere a servizio degli utenti le tecnologie più innovative, creare servizi davvero pensati per le esigenze dei viaggiatori, e offrire best practice e le soluzioni più comode sul mercato.

Con questo servizio, l’azienda intende rendere il viaggio più facile e privo di problemi per oltre 18,5 milioni di clienti, consentendo loro di controllare se il proprio bagaglio è conforme alle normative delle compagnie aeree, prima ancora di arrivare in aeroporto. Se la borsa non soddisfa i requisiti della compagnia aerea, i viaggiatori possono facilmente prenotare bagagli aggiuntivi all’interno dell’app in pochi secondi.