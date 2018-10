La Fire Stick diventa 4K (non in Italia)

Antonino Caffo,

Una chiavetta che abiliti la comunicazione con altri oggetti connessi in casa ma che sappia anche offrire il meglio in quanto a qualità di visione. Questa è la nuova Fire Stick 4K di Amazon. Il dongle è stato lanciato ufficialmente negli Stati Uniti, dove arriverà entro fine ottobre al prezzo di 50 dollari. Nessuna notizia per quanto riguarda le nostre parti e probabilmente non ne avremo per ora, considerando quanto ci ha messo l’attuale stick a varcare l’oceano.

Non c’è da disperare però perché, prima o poi, il gigante dell’e-commerce porterà anche al di fuori degli USA la Fire Stick 4K, e allora sarà una goduria per gli occhi. Si, perché l’accessorio appena nato non solo è capace di trasmettere in risoluzione UHD ma pure HDR10, HDR10+ e Dolby Vision. Quest’ultimo, supporta la diffusione audio Dolby Atmos 7.1, particolarmente apprezzabile con l’aggiunta di soundbar e casse esterne. A bordo non manca l’assistente casalingo Alexa, che consente sia di controllare a distanza il dongle sia il resto dei dispositivi collegati e compatibili con il maggiordomo virtuale di Amazon.

A livello tecnico, la Fire Stick 4K è potenziata da un MediaTek MT8695, accanto al quale ci sono 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Non si tratta di un hardware di fascia alta, inferiore a molte Android TV, ma considerando il cartellino e la destinazione d’uso è più che sufficiente per ogni tipologia di utente. La connessione è garantita dal Wi-Fi dual band e dal Bluetooth 5.0.

Approfittando della presentazione dello stick, Amazon ha svelato un controller wireless, chiamato Alexa Voice Remote, che servirà per utilizzare i comandi vocali anche sugli accessori Fire ad oggi privi della funzione. La compatibilità vede infatti la Fire Stick di seconda generazione e la Fire TV di terza generazione.