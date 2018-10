Il Google Pixel 3 in preordine già dal 9 ottobre?

Antonino Caffo,

Sappiamo già che i Pixel 3 e Pixel 3 XL saranno annunciati il 9 ottobre. Stando alle più recenti indiscrezioni in merito, Google permetterà il giorno stesso del lancio di preordinare entrambi gli smartphone, con una disponibilità poi dalla metà di ottobre.

A diffondere la notizia è Android Central, che avrebbe ottenuto un’email promozionale da parte di Google con tali informazioni. Non c’è motivo di dubitare del sito, quindi probabilmente il rumor è accurato, ma bisognerebbe capire per quale motivo Big G si è spinta a tanto. Più ammissibile che vi sia stata una fuoriuscita di dati da parte di qualche insider o, come non di rado accade, dalla stessa azienda a scopo di accrescere l’interesse sui prodotti.

L’e-mail contiene un file a tre colonne su cui sono indicate altrettanti varianti di colore dei dispositivi: nero, bianco e menta. Ciò fa pari con una pubblicità diffusa da Google Giappone che mostra chiaramente le tonalità, come predominanti. Infine, il messaggio di posta suggerisce nuove funzionalità dell’Assistente di Google, basate proprio sul lancio del telefono: “Di cosa parla questo annuncio?”, “Quando si realizzerà l’annuncio?”, “Come posso saperne di più su questo annuncio?”.

Nessuna risposta evidente se non “Sembra che ci possa essere qualcosa di interessante su un nuovo telefono e per qualche altra cosa”. Non è chiaro di cosa si possa trattare, soprattutto se si pensa che un papabile accessorio, il Pixel Watch, non troverà la via di presentazione entro l’anno, per quanto comunicato dal noto leaker Evan Blass.

Plausibile che le altre novità attese riguardino i Google Home di nuova generazione, speaker con design differenti dagli attuali, conosciuti come Home Hub. Potrebbe trattarsi di altoparlanti con uno schermo da 7 pollici integrato, sulla scia degli Smart Display di Lenovo, di fatto mai arrivati in Italia. E questa sarebbe la volta buona.