Ecco Huawei Video, nuova piattaforma di streaming

Marco Grigis,

Una nuova piattaforma di streaming completa il mercato della visione on demand in Italia: arriva Huawei Video, una proposta voluta dal colosso degli smartphone e realizzata grazie a una partnership d’eccellenza con Sony Pictures Home Entertainment, Rai Com e Fox Networks Group. Tantissimi i contenuti da fruire sin da subito, con una promozione speciale per i primi iscritti.

Huawei, azienda leader nel mondo della tecnologia, conferma il proprio impegno nella presentazione di servizi per l’universo digitale, proponendo ai consumatori Huawei Video, una nuova piattaforma di streaming. Le abitudini degli italiani in fatto di intrattenimento stanno profondamente cambiando: il 47% degli utenti, infatti, è spinto a scegliere servizi mobile e on demand grazie alla possibilità di scegliere contenuti da gustare quando si desidera. Con Huawei Video la società ha voluto rispondere a questa necessità, proponendo serie TV italiane e internazionali, film, webserie, cortometraggi, sport, documentari e molto altro ancora.

Huawei Video è disponibile per i dispositivi aggiornati a EMUI 8.1 e presenta diverse modalità di visione. La prima è l’accesso SVOD che, pagando una quota di 4.99 euro al mese, permette di accedere a tutti i contenuti ospitati dalla piattaforma. Per chi non desidera vincolarsi a un abbonamento, invece, la modalità TVOD permette di noleggiare show per un periodo di 48 ore, personalizzando così il proprio palinsesto. Non è però tutto, poiché il servizio proporrà anche contenuti in visione gratuita e, per chi sottoscriverà il servizio dal 3 ottobre al 3 novembre 2018, saranno inclusi tre mesi gratuiti. I contenuti potranno essere scaricati per la visione offline, saranno incluse funzioni di parental control e, grazie all’intelligenza artificiale, si potrà ottenere il massimo della riproduzione e della qualità sonora in base al dispositivo in proprio possesso.

Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei CBG Italia, ha così commentato il nuovo servizio di Huawei:

Un anno fa abbiamo fatto una promessa ai nostri utenti, quella di creare un ecosistema di servizi a 360°, per garantire un’offerta ricca e completa. Huawei Video è la dimostrazione degli sforzi e degli investimenti che la nostra azienda sta conducendo per ampliare i propri servizi di intrattenimento. L’esperienza degli utenti è centrale in ogni prodotto o servizio che proponiamo: i nostri telefoni garantiscono visione ad Alta Definizione e ora, grazie a partner importanti e selezionati, siamo in grado di proporre una gamma di contenuti di alta qualità direttamente sui device Huawei mobile, ogni volta che i nostri consumatori lo desiderano, in mobilità o a casa. Nuovi formati, nuove modalità di visualizzazione, nuovi contenuti contribuiscono a riscrivere le regole del mercato e noi siamo orgogliosi di farne parte con un’offerta competitiva e un servizio di alta qualità.

Come già anticipato, sullo Stivale il nuovo Huawei Video si avvale di interessanti collaborazioni, tra cui Sony Pictures Home Entertainment, Rai Com, Videa, CG Entertainment, Nexo Digital, Entertainment One (eOne), Zoomin, Vice, Thema, Discovery, Fox Networks Group e tanti altri.