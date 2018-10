Milan Games Week, Pokemon: Let’s Go in offerta

Marco Locatelli,

Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Pokémon Let’s Go, Eevee! – in uscita per Nintendo Switch il 16 novembre – saranno pre-ordinabili ad un prezzo scontato durante la Milan Games Week, la più importante fiera italiana dedicata al mondo dei videogiochi che si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 ottobre presso Milano Rho Fiera.

I preorder di Pokemon Let’s Go, e altre offerte per Nintendo Switch, saranno disponibili allo stand di GameStop Italia, presso il padiglione 12. Oltre al nuovo capitolo di Pokemon per Nintendo Switch sarà possibile preordinare a prezzi scontati anche Super Smash Bros. Ultimate, in uscita il 7 dicembre.

Di seguito le offerte di GameStop alla Milan Games Week

Bundle Nintendo Switch edizione speciale + Pokémon: Let’s Go, Pikachu! + Poké Ball Plus al prezzo di 369,98 € invece di 399,98 €;

Bundle Nintendo Switch edizione speciale + Pokémon: Let’s Go, Eevee! + Poké Ball Plus al prezzo di 369,98 € invece di 399,98 €;

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! al prezzo di 39,98 € invece di 60,98 €;

Pokémon: Let’s Go, Eevee! al prezzo di 39,98 € invece di 60,98 €;

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! + Poké Ball Plus al prezzo di 79,98 € invece di 100,98 €;

Pokémon: Let’s Go, Eevee! + Poké Ball Plus al prezzo di 79,98 € invece di 100,98 €;

Super Smash Bros. Ultimate al prezzo di 49,98 € invece di 70,98 €

Il bundle include: una console Nintendo Switch serigrafata con le sagome di Pikachu ed Eevee; un Joy-Con a tema Eevee e Pikachu; una dock station sempre decorata con i due Pokemon; un controller Poké Ball Plus, e, infine, una versione preinstallata sulla console di Pokémon: Let’s Go, Pikachu! o Pokemon: Let’s Go, Eevee!

Ma cosa è la Poké Ball Plus? Si tratta di un controller per Nintendo Switch da utilizzare come alternativa ai Joy-Con per navigare tra i menu, esplorare il mondo di gioco e lottare con i Pokemon (e ovviamente catturarli).

La Poké Ball è compatibile anche con l’app Pokemon Go e permette di catturare i Pokemon senza guardare lo smartphone: se nelle vicinanze appare un Pokémon, la Poké Ball Plus ti avviserà. Premendo il pulsante su di essa per lanciare una Poké Ball l’accessorio si illuminerà e vibrerà per comunicare se la cattura è andata a buon fine. Mentre è collegata allo smartphone, la Poké Ball Plus misurerà anche la distanza percorsa, così si potrà far schiudere uova o ottenere dolci dagli amici.