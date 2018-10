Windows 10 19H1 build 18252 arriva nel Fast Ring

Filippo Vendrame,

Windows 10 October 2018 Update è finalmente arrivato ma questo non significa che Microsoft abbia finito di sviluppare il suo sistema operativo. Anzi, adesso la casa di Redmond potrà concertarsi nel portare avanti il lavoro di sviluppo di Windows 10 19H1, cioè il prossimo grande aggiornamento funzionale di Windows 10 che arriverà nella primavera del 2019. Nella serata di ieri, dunque, la casa di Redmond ha rilasciato la nuova build 18252 di Windows 10 19H1 che è arrivata nella mani degli Insider che hanno scelto il Fast Ring.

Trattasi della prima build di Windows 10 19H1 che arriva nel Fast Ring. In precedenza, infatti, Microsoft aveva rilasciato le build di Windows 10 19H1 solo nel canale Skip Ahead accessibile solamente a pochi Insider. Tuttavia, adesso, con il rilascio di Windows 10 October 2018 Update, tutti gli Insider potranno mettere le mani sulla prossima evoluzione di Windows 10. Le novità di questa build non sono moltissime visto che lo sviluppo è ancora all’inizio. Le novità maggiori riguardano le impostazioni avanzate delle schede Ethernet ed una nuova icona che indica se la connessione ad Internet è disattivata. Non mancano poi tanti piccoli correttivi per eliminare una serie di bug.

Microsoft ci tiene a sottolineare che questa build contiene anche molti problemi che potrebbero pregiudicarne l’esperienza d’uso. Questo non deve stupire visto che Windows 10 19H1 è ancora all’inizio del suo percorso di sviluppo. Il suggerimento, dunque, è quello di testare questa build solamente all’interno di macchine dedicate.

In alternativa, gli Insider che intendessero aspettare l’arrivo di build maggiormente stabili, possono uscire momentaneamente dal programma Insider, oppure spostarsi sullo Slow Ring.

Le vere novità funzionali di Windows 10 19H1 arriveranno nel corso dei prossimi mesi.