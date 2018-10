Assassin’s Creed Origins, super offerta su Amazon

Matteo Tontini,

Oggi è il grande giorno di Assassin’s Creed Odyssey, nuovo capitolo della celeberrima serie di Ubisoft in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo il flop degli anni passati, lo sviluppatore francese ha tirato fuori dal cilindro Assassin’s Creed Origins nel 2017, portando i giocatori in un Antico Egitto ricco di dettagli, missioni insidiose e segreti nascosti. Il capitolo dello scorso anno ha fatto centro e adesso può essere acquistato su Amazon a un prezzo super conveniente: 25 euro.

Si tratta della Standard Edition per PS4 e Xbox One, in super offerta sul rivenditore online. Stiamo parlando del prezzo più basso dal giorno del lancio (considerate che quello di listino è di 71 euro). Già intorno alla metà di settembre, il gioco era sceso a 35 euro, in vista dell’imminente lancio del nuovo capitolo.

Assassin’s Creed Origins è il primo titolo della serie a presentare elementi RPG: tra le nuove caratteristiche c’è la possibilità di potenziare sia armi che personaggio, al fine di farli salire di livello. Il gioco è ambientato durante il periodo tolemaico e il giocatore veste i panni di Bayek, un Medjay (membro dell’esercito egizio impiegato come esploratore e guardia di luoghi di interesse), con il compito di proteggere il suo popolo dalle minacce. Origins, come lascia intuire il nome stesso, narra le origini della lotta tra assassini e templari: i primi promuovono la libertà, i secondi l’ordine.

Insomma, è vero che la frenesia di mettere le mani sul nuovo episodio è tanta, ma quella proposta da Amazon è un’occasione imperdibile per tutti coloro che non hanno avuto ancora modo di giocare Assassin’s Creed Origins. Un titolo tripla A come quello di Ubisoft a un costo simile è un vero affare.