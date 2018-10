ASUS ROG Phone disponibile in Italia il 25 ottobre

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato l’arrivo in Italia del potente ROG Phone, uno smartphone per il mobile gaming con schermo da 6 pollici. Il dispositivo, presentato al Computex 2018 e protagonista anche di Gamescom 2018 e IFA 2018, può essere ordinato online e nei negozi fisici. I visitatori della Milano Games Week 2018 possono provare lo smartphone presso lo stand dedicato ai prodotti ASUS ROG.

La dotazione hardware e le soluzione tecnologiche adottate chiariscono subito il target dello smartphone. ASUS ha scelto un processore Snapdragon 845, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e soprattutto un display AMOLED da 6 pollici con risoluzione full HD+ 82160×1080 pixel), frequenza di refresh pari a 90 Hz e supporto HDR. Per allontanare il calore dai componenti interni e mantenere a lungo la massima frequenza di clock è stato progettato un sistema di raffreddamento (GameCool) composto da una camera di vapore 3D, un dissipatore in rame e cuscinetti in carbonio sul circuito stampato. Eventualmente è possibile collegare il dispositivo AeroActive con ventola integrata per aggiungere una dose extra di aria fresca.

Galleria di immagini: ASUS ROG Phone, immagini dello smartphone

La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 e 8 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Il ROG Phone supporta inoltre lo standard WiFi 802.11ad per il mirroring verso il WiGig Dock collegato alla TV. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e altoparlanti stereo frontali con amplificatore Hi-Fi (24bit/192Hz).

Quando utilizzato in orizzontale, lo smartphone diventa una console portatile. Gli utenti possono sfruttare i due sensori tattili (AirTrigger) con feedback aptico posizionati lungo il bordo destro. Il logo ROG sul retro è illuminato e consente di impostare diverse combinazioni cromatiche. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia ROG Gaming UI. Il prezzo del ROG Phone è 899,00 euro. È possibile ordinare lo smartphone su ASUS eShop, negli ASUS Gold Store e in tutti i Vodafone Store a partire dal 18 ottobre. L’arrivo sul mercato italiano è previsto per il 25 ottobre.