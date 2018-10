Galaxy A9s, specifiche delle quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Continuano le indiscrezioni sul nuovo smartphone che Samsung dovrebbe annunciare l’11 ottobre. Il sito All About Samsung ha ora pubblicato in esclusiva le specifiche delle quattro fotocamere posteriori. Rimangono però dubbi sul nome del dispositivo, forse differente da paese a paese. Tra i più gettonati ci sono Galaxy A9s e Galaxy A9 Star Pro.

Il produttore coreano ha promesso novità tecnologiche per i suoi smartphone di fascia media. Il recente Galaxy A7, per esempio, ha tre fotocamere posteriori disposte in verticale nell’angolo superiore sinistro. Lo stesso layout dovrebbe essere utilizzato per il Galaxy A9s, come si vede nel concept all’inizio dell’articolo, ma Samsung aggiungerà una quarta fotocamera. Il motto “4x fun” rappresenta un chiaro indizio in tal senso. Il sito tedesco ha scoperto le principali caratteristiche.

La fotocamera principale ha un sensore da 24 megapixel, un obiettivo con apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica delle immagini. La seconda fotocamera da 5 megapixel (apertura f/2.2) cattura l’informazione sulla profondità e permette di applicare il Live Focus (effetto bokeh). La terza fotocamera ha invece un sensore da 8 megapixel e un obiettivo grandangolare (120 gradi) con apertura f/2.4. Infine, la quarta fotocamera ha un sensore da 10 megapixel e un teleobiettivo con apertura f/2.4 e zoom ottico 2x.

Il Galaxy A9s dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2220×1080 pixel), processore Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamera frontale da 8 megapixel, porta USB Type-C e batteria da 3.720 mAh con supporto Quick Charge 2.0. Il sistema operativo sarà quasi sicuramente Android 8.1 Oreo. Insieme al Galaxy A9s, Samsung potrebbe annunciare il Galaxy A6s (alias Galaxy P30).