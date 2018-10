Google News, l’app Android diventa dark

Marco Locatelli,

L’applicazione dedicata al mondo delle notizie, Google News, si tinge di nero proprio come accaduto recentemente con YouTube su Android, messaggi Android, Google Discover, Gboard e tanti altri servizi del colosso di Mountain View.

Come per le sopraccitate altre applicazioni dell’ecosistema Google, anche in questo caso non ci sono grandi cambiamenti di sorta e il popolare servizio di bigG che raccoglie gli articoli si mostra con una nuova grafica completamente grigio scuro, molto elegante e perfetta per una consultazione notturna.

Non solo: il tema scuro può essere attivato sia automaticamente sia attraverso la funzione di risparmio energetico, che durante la notte. In quest’ultimo caso, sarà probabilmente la stessa applicazione – tramite la geolocalizzazione – a vedere dove si trova l’utente e quindi a capire se in quell’area del mondo è già notte o meno, e quindi attivare la modalità dark. Questo perché le impostazioni Night Light o Grayscale per Android 9 Pie non sono collegate all’app Google News.

L’opzione per il tema scuro può essere semplicemente attivata nelle impostazioni dell’applicazione, il cui aggiornamento al momento è ancora in fase di roll-out. Altra novità è l’aggiunta di un pulsante che, se selezionato, elimina la barra di navigazione e amplia di conseguenza la visione dello schermo.

Oltre al tema dark, non sembra che nella nuova versione dell’applicazione Google News (5.5) ci siano altre novità sostanziali, ad eccezione di una riorganizzazione generale delle impostazioni. Come già detto, l’update è in fase di roll-out e quindi verrà aggiornato su tutti i dispositivi Android poco alla volta nelle prossime ore. Se non volete attendere oltre, potete scaricare il file APK da APKMirror.