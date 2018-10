New World, su PornHub spunta un video di 2 ore

Marco Locatelli,

Un video gameplay del nuovo MMORPG New World, prodotto da Amazon per PC e di cui non è stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, è finito su un sito decisamente inaspettato: PornHub.

Qualcuno ha infatti caricato sul popolare sito di video per adulti un video da ben due ore di gameplay della closed alpha del gioco firmato Amazon Game Studios. A riportare il video anche il canale YouTube Less Than Epic, che ha fatto una selezione accurata delle parti di video più interessanti condensando quanto apparso sulla piattaforma porno in un contenuto di nove minuti (che potete vedere qui sotto).

Come potete vedere, il video mostra alcune delle attività che si possono compiere nel MMORPG sul colonialismo firmato Amazon, ad esempio, caccia, raccolta, combattimento e crafting. Nel filmato trapelato sul contenitore di video a luci rosse si potrà assistere ad un colono che cerca di abbattere un bisonte con arco e frecce e, successivamente, difendersi da quello che pare essere uno zombie.

Vista la natura RPG e open world del gioco sono presenti diversi elementi di sopravvivenza e di progressione del personaggio, incluso un sistema di level up e di abilità; mancano invece le classi. La creazione del personaggio ricorda molto da vicino quella vista in Skyrim.

Nonostante la durata il filmato non ha mostrato nulla sulla socialità del gioco – come gilde e clan – sulla la possibilità di realizzare edifici o altre caratteristiche ambientali. Ci sono però altri elementi molto interessanti come la mappa del mondo di gioco, con tanto di aree ben distinte fra loro: foresta, montagna, prati eccetera.

Una mappa di gioco di enormi dimensioni non dovrebbe poi essere un problema per Amazon, anzi: grazie alla sua tecnologia cloud Amazon Web Service il gioco dovrebbe riuscire a gestire fino a 10.000 giocatori a server.