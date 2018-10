PSN, pare che presto si potrà cambiare username

Matteo Tontini,

Una delle funzionalità più richieste dai possessori di PlayStation è da sempre la possibilità di modificare il proprio ID di PlayStation Network. Dopotutto, nessuno vuole essere conosciuto in rete con nickname illeggibili per tutta la vita, no? Emergono dunque buone notizie. Secondo quanto riportato da Kotaku, gli utenti potrebbero essere presto in grado di richiedere una modifica del nick PSN.

Quattro fonti anonime, che lavorano in diversi studi di sviluppo, avrebbero riferito a Kotaku di essere impegnati sulla correzione di bug e sulla modifica dei loro giochi in modo tale da renderli compatibili con i piani futuri di Sony. Una delle fonti pare abbia persino condiviso una foto dai documenti interni della società giapponese, mostrando l’opzione “modifica username” su un profilo PSN di esempio (l’immagine non è stata tuttavia condivisa da Kotaku).

Non si sa con esattezza quando la nuova funzionalità potrebbe essere disponibile, ma possiamo provare a formulare un’ipotesi: anzitutto, se Sony sta informando gli sviluppatori e sta inviando loro i documenti riguardanti la feature, è probabile che non manchi molto; e poi, il presidente di Sony – Shawn Layden – aveva dichiarato a Greg Miller, in occasione della PlayStation Experience 2017, di sperare che la domanda “Quando saremo in grado di cambiare il nostro ID PSN?” non fosse posta alla prossima PSX.

Sebbene la PlayStation Experience 2018 sia stata recentemente cancellata, tutto lascia supporre che l’opzione per cambiare nome sul PSN potrebbe essere aggiunta entro la fine dell’anno. Tra l’altro, la funzionalità sarebbe gradito regalo di Natale per i possessori di PlayStation. PSN è nato nel 2006, e sono tantissimi gli utenti che hanno creato il proprio username ben 12 anni fa. Sarebbe proprio il momento di cambiarlo!