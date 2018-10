Shadow Warrior 2 gratuito su GOG

Matteo Tontini,

Avete ancora un po’ di tempo per farvi un regalo. Anzi, il regalo ve lo fa GOG! Ancora per circa 30 ore, avete la possibilità di recuperare gratuitamente Shadow Warrior 2 sulla piattaforma, semplicemente cliccando qui.

Dal momento che il titolo di Flying Wild Hog è uscito soltanto due anni fa, si tratta di una sorpresa piuttosto gradita (la maggior parte delle volte, infatti, vengono offerti a costo zero giochi datati). Lo sparatutto, che consente fino a quattro giocatori di cooperare, è stato selezionato dalla community di GOG per celebrare il decimo anniversario del servizio.

Per chi non lo sapesse, Shadow Warrior 2 è un gioco frenetico che riesce a riprendere tutto ciò che di buono c’era nel primo capitolo, regalando ai giocatori un prodotto à la Duke Nukem, arricchito da oltre 70 armi personalizzate, incantesimi e nemici per nulla facili da sconfiggere. Il gioco di Flying Wild Hog introduce infatti come avversari enormi robot (oltre a ninja e demoni), ma la novità più grande rispetto al predecessore riguarda le mappe non lineari, generate proceduralmente. Grazie alla possibilità di cooperare con altri giocatori, il divertimento moltiplica! La difficoltà è ben calibrata, merito anche dei vari livelli (i due più alti sono una vera sfida) e il titolo si fregia di un motore grafico ben ottimizzato, nonostante i limiti relativi a texture e modelli poligonali – perlopiù dovuti al basso budget per lo sviluppo.

A ogni modo, Shadow Warrior 2 non perde l’occasione di regalare ai giocatori bei panorami, quartieri fantascientifici ricchi di luci al neon, esplosioni realistiche e altri graditi effetti visivi. Insomma, non perdete altro tempo e andate a scaricare immediatamente il gioco per PC (ma ricordiamo che è uscito anche per PlayStation 4 e Xbox One) prima che l’offerta finisca. Un regalo, qualsiasi esso sia, va sempre accettato!