Tiscali: Mobile Start, Mobile 30GB e Mobile 50GB

Tiscali Mobile ha messo mano al suo listino ed ha lanciato nuove offerte tariffarie. L’operatore virtuale, in particolare, ha lanciato le nuove tariffe Mobile Start, Mobile 30GB e Mobile 50GB. Entrando nei dettagli, la prima novità, Mobile Start, prevede 60 minuti di chiamate verso tutti e 2 GB di traffico Internet al prezzo di 2,5 euro al mese. Invece, per quanto riguarda Mobile 30GB, l’operatore virtuale offre 1000 minuti di chiamate verso tutti e ben 30 GB di traffico Internet al prezzo di 6,99 euro al mese.

Infine, Mobile 50GB include 2000 minuti di chiamate verso tutti e 50 GB di traffico Internet al costo di 9,99 euro al mese. Chi attiverà una nuova SIM dovrà pagare anche 10 euro una tantum oltre ad una ricarica iniziale obbligatoria di 10 euro. Gli SMS costeranno 12 centesimi di euro l’uno. Il traffico voce è conteggiato a scatti anticipati di 60 secondi. Da evidenziare una caratteristica molto interessante di queste nuove offerte tariffarie di Tiscali Mobile. L’operatore virtuale, infatti, non solo disabiliterà di default l’accesso ai servizi premium a pagamento come i giochi o le suonerie ma anche bloccherà le numerazioni a pagamento 199, 166, 144 e 899. I clienti, comunque, attraverso l’area privata MyTiscali potranno riabilitare la possibilità di poter chiamare queste speciali numerazioni in caso di necessità.

Attraverso l’app dedicata di Tiscali Mobile sarà possibile sempre tenere sotto controllo i propri consumi ed, eventualmente, bloccare il traffico dati a consumo in caso di fuori soglia.

Si ricorda che Tiscali Mobile si appoggia alla rete mobile di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Maggiori informazioni sulle nuove offerte dell’operatore virtuale direttamente all’interno del suo sito ufficiale.