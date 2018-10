Vodafone lancia il secondo bando Action for 5G

Filippo Vendrame,

Vodafone punta senza mezzi termini verso il 5G e per stimolare lo sviluppo di nuove soluzioni per le future reti di quinta generazione ha lanciato il secondo bando “Action for 5G“. Trattasi di un’iniziativa rivolta a tutte le PMI e le startup che vogliono a contribuire attivamente allo sviluppo dei servizi legati al 5G. I progetti che le PMI e startup potranno presentare dovranno caratterizzarsi per gli elementi distintivi propri delle reti di quinta generazione come velocità fino a 10 Gigabit al secondo, latenza sotto i 10 ms ed elevata densità di connessioni.

Vodafone mette sul piatto, per questo secondo bando, ben 2,5 milioni di euro per supportare i progetti delle imprese oltre ad offrire servizi di consulenza tecnico-specialistica sul 5G e l’accesso all’Open Lab 5G di Vodafone Italia e al Campus Open Lab del Politecnico di Milano. Le candidature per questo secondo bando “Action for 5G” potranno essere raccolte fino al 31 gennaio 2019 attraverso il sito Actionfor5G.it. I migliori progetti sul tema 5G saranno oggetto di due diligence da parte di investitori italiani e di esperti di settore, per entrare, poi, nella fase di “Progettazione in 5G” a partire da aprile fino a giugno 2019. I progetti selezionati accederanno anche ad un primo round di finanziamenti per sviluppare l’idea progettuale in ottica 5G.

I progetti finalisti selezionati da un pool di esperti potranno accedere alla successiva fase di “Sviluppo e Test in Lab” da agosto a dicembre 2019. Durante questa fase, i progetti scelti riceveranno un secondo finanziamento per supportare lo sviluppo di un prototipo funzionante in 5G, ultimo step prima dell’ultima selezione. I progetti vincitori riceveranno da Vodafone fino a 1 milione di euro di finanziamento o capitale in equity per il lancio commerciale dei loro prodotti o servizi.

Si ricorda che “Action for 5G” è realizzato in collaborazione con PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano gestito dalla Fondazione Politecnico.

Contestualmente al lancio di questo secondo bando, Vodafone ha annunciato le due startup vincitrici del primo bando “Action for 5G” provenienti dal mondo dello sport e della manutenzione assistita: Math&Sport e weAR.