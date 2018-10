Wiko porta in Italia tre nuovi smartphone

Luca Colantuoni,

Il produttore francese ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano dei tre smartphone presentati all’IFA 2018 di Berlino. I Wiko View2 Go e View2 Plus condividono lo stesso design e completano la famiglia View2 Collection che include anche i View2 e View2 Pro. Il Wiko Harry2 è invece un modello economico con display 18:9.

Wiko View2 Plus e View2 Go

View2 Plus e View2 Go possiedono un telaio in plastica con cover posteriore lucida. Entrambi gli smartphone hanno un ampio schermo da 5,93 pollici con risoluzione HD+, rapporto di aspetto 19:9 e un notch nella parte superiore. Il View2 Plus integra un processore octa core Snapdragon 450, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 5 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

Il View2 Go integra invece un processore octa core Snapdragon 430, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel e fotocamera frontale da 5 megapixel. Wiko ha implementato diverse funzionalità che permettono di ottenere scatti di qualità. Instant Multi-frame e Blurless minimizzano automaticamente sfocature e rumore, assicurando una resa sempre perfetta anche di soggetti in movimento o in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera secondaria del View2 Plus consente l’uso della modalità Live Portrait Blur e Artistic Blur. Entrambi supportano i Live AR Filters e la stabilizzazione video.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Per lo sblocco del View2 Plus è possibile utilizzare il lettore di impronte digitali o il riconoscimento facciale, mentre per il View2 Go è disponibile solo il Face Unlock. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il prezzo del View2 Plus (colori Anthracite, Gold e Supernova) è 249,99 euro, mentre il View2 Go (colori Anthracite, Deep Bleen, Cherry Red, Gold e Supernova) costa 159,99 euro.

Wiko Harry2

Il Wiko Harry2 ha un tradizionale schermo 18:9 da 5,45 pollici con risoluzione HD+ e integra un processore quad core MediaTek MT6739WA, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD. La dotazione hardware comprende inoltre fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 2.900 mAh, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Anche per questo modello è disponibile in Face Unlock. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il prezzo del Wiko Harry2 (colori Anthracite, Gold, Bleen e Cherry Red) è 119,99 euro.