Arriva HP Chromebook x360 14, un elegante 2-in-1

Antonino Caffo,

HP ha presentato il suo nuovo Chromebook x360 da 14 pollici. Si tratta di un bel passo in avanti rispetto alla generazione precedente di x360, più indirizzata a un utilizzo rugged, on the road, che da casa o ufficio. Per questo, il modello 2018 assume contorni più morbidi, stile ed eleganza aggiuntiva, all’interno di uno chassis ovviamente rinnovato dal punto di vista dell’hardware.

Resta la funzione principale del Chromebook, ossia la possibilità di ruotare lo schermo a 360 gradi, così da ottenere una visuale diversa e in base agli utilizzi: notebook, tablet, lavagna da disegno o stand di visualizzazione multimediale. Il tutto grazie a una tastiera che, anche quando fa da base, non si rovina o si usura con il tempo.

Esteticamente, stiamo parlando di un portatile con spessore ridotto, da 16 millimetri, peso da 1,68 kg e dotazione tecnica di tutto rispetto: processore Intel Core i3 oppure i5 di ottava generazione, 8 GB di memoria Ram, 64 GB di storage eMMC, batteria da 14 ore di autonomia e scheda grafica Intel integrata (UHD Graphics 620). Il punto forte è il display, un 14 pollici Full HD che beneficia di cornici quasi assenti e del suono emesso dai due altoparlanti, a marchio Bang & Olufsen.

Sul fronte, una webcam HD Wide Vision e connettività assicurata da Wi-Fi, Bluetooth e due porte USB di Tipo-C, capaci sia di ricaricare il dispositivo che di passare dati e, all’occorrenza, il segnale video. I pre-ordini del Chromebook x360 partono da oggi sul sito di HP a un prezzo di 599 dollari nella sua versione basilare. Il 21 ottobre sarà disponibile negli Stati Uniti mentre c’è ancora da capire quando e a che prezzo arriverà nel resto d’Europa, Italia compresa.